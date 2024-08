StrettoWeb

Esordio difficile per il Catanzaro, che questa sera ha debuttato ufficialmente in Coppa Italia in casa dell’Empoli. Risultato finale: 4-1. Botta e risposta Fazzini-Bonini in avvio, poi i toscani dilagano nella ripresa con Colombo, Esposito e ancora Fazzini.

Ovviamente superiore l’avversario, ma pesante anche il passivo. La prossima settimana l’esordio nel campionato di Serie B.

