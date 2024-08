StrettoWeb

La Presidente della SAC, Società Aeroporto di Catania, Giovanna Candura, e l’Amministratore Delegato Domenico Torrisi, a nome di tutta la Società, hanno espresso i più sinceri auguri di pronta guarigione all’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna.

In questo momento di difficoltà, SAC S.p.A. è vicina a Sua Eccellenza con affetto e preghiera, auspicando che possa ritornare presto in piena salute per proseguire il suo prezioso Ministero Pastorale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.