Castrovillari, tutto pronto per il Festival Internazionale del Folklore e del Pollino

“Un Mondo di Colori”…Usi, costumi, danze, tradizioni etnie e culture, si ritroveranno lunedì, 19 AGOSTO, alle ore 11.00 presso Palazzo di Città per la “Cerimonia dell’Amicizia” della 38^ Estate Internazionale del Folklore e del Pollino, in programma a Castrovillari dal 19 al 23 agosto che, si aprirà con un saluto delle Autorità ai gruppi partecipanti al Festival: BOLIVIA – BULGARIA – FILIPPINE – KAZAKISTAN – KENIA – ROMANIA – TAIWAN e naturalmente ITALIA, con il Gruppo Folklorico, ospitante la kermesse, “Città di Castrovillari”.

In quella occasione il direttore artistico di E.I.F., Antonio Notaro si soffermerà sul programma della cinque giorni ricco e coinvolgente all’insegna del miglior folklore mondiale, tra musiche, canti, danze e sfavillio di colori. Cinque giorni di tradizioni, valori, usanze e costumi, una finestra aperta sul mondo che si arricchisce con la Messa della Pace, presso la Basilica di Santa Maria del Castello, dove verrà officiata la Santa Messa dal Rettore, Don Carmine De Bartolo e dove tutti i gruppi presenti alla kermesse, di diverse religioni, si incontreranno in un unico abbraccio come, in un mosaico che si incastona in un sud porta principale del Mediterraneo.

In questi giorni, all’evento organizzato, dall’Associazione Culturale E.I.F con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, la vicinanza della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, in collaborazione con la Gas Pollino, inserita nel brand Castrovillari Città Festival, l’apporto di sponsor privati e sotto l’egida del CIOFF, abbiamo fatto conoscere il gruppi che saranno presenti alla manifestazione, abbiamo svelato la nuova location dell’evento mondiale, ovvero Piazza Biagio D’Arienzo, parcheggio Cinema Ciminelli, in pieno centro cittadino, alle spalle della T Commerciale, abbiamo parlato del ritorno dell’antropologa, giornalista e scrittrice, Geneviéve Makaping, che presenterà tutte le serate impreziosite, martedì 20 agosto e venerdì 23 agosto, dalle coreografie affidate alla danzatrice e coreografa, Tilde Nocera da 28 anni coreografa ufficiale dell’evento che ogni anno, insieme alle sue danzatrici, del progetto CEA, riesce a far danzare sul palco, popoli di Terre lontane miscelandosi alle nostre radici in un’esplosione di colori, profumi, lingue e religioni diverse, armonizzandosi in un unico abbraccio.

Le parole del Sindaco

Il sindaco, Domenico Lo Polito dice: “Tante edizioni, ben 38, a significare che l’organizzazione dell’Estate Internazionale del Folklore ha raggiunto livelli di professionalità e relazioni che fanno di questa manifestazione, una delle più apprezzate nel panorama nazionale ed internazionale”. 38 anni, con un’unica interruzione forzata, quella durante il Covid, quasi 8000 artisti, più di 500 gruppi, 5 giorni di tradizioni, valori, usanze e costumi, una finestra aperta sul mondo.

Anche quest’anno l’Estate Internazionale del Folklore rivolge così come fa da anni, un occhio al sociale, con “I bambini incontrano il Festival” a cura di Tilde Nocera. Una sorta di viaggio tra i bambini e i gruppi partecipanti per raccontare di terre bellissime, di usi, di suoni originali, di costumi preziosi e vivaci, di saperi autentici che soltanto le tradizioni sanno mantenere e continuare nel tempo. Arte, Folklore, Musica e danza contro ogni Barriera” con l’obiettivo di dimostrare che l’arte in generale sono una preziosa occasione visibile e tangibile di parità.

L’intervento del Vescovo della diocesi di Cassano Jonio

“Per i gruppi presenti alla kermesse, sarà l’occasione per conoscere e vivere il meraviglioso paesaggio ed i borghi incantevoli dell’area naturale del Parco Nazionale del Pollino a cavallo tra due regioni, Calabria e Basilicata, considerato dall’UNESCO, sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Global Geo Park”. Così la Presidente f.f., Valentina Viola. Infatti nei giorni del Festival, grazie alle guide ufficiali del Parco, Andrea Vacchiano e Gaetano Sangineto, si potranno fare escursioni GRATUITE nel Parco Nazionale del Pollino e passeggiate tra i monumenti e i vicoli del borgo medievale di Castrovillari, la “Civita”.

“Tutti nessuno escluso, si sentano coinvolti da questo evento che ancora una volta lascerà “orme” significative che, possa essere per tutti un cantiere di speranza ed un arcobaleno di Pace, nella consapevolezza che l’altro, chiunque egli sia, è una risorsa, un grande capitale umano e non un problema”. Così S.E.Mons. Francesco Savino, Vescovo della diocesi di Cassano Jonio.

Il programma

Tanta la cultura anche in questa edizione tra libri, incontri in agenda:

LUNEDI 19-08-2024 Sala Consiliare Palazzo di Città

Ore 18.00 Presentazione del libro “ Stati Uniti d’Europa” del Prof. Gianluca Passarelli Ordinario in Scienze Politiche Univ. Sapienza di Roma. Presentazione a cura dell’Associazione Centro Studi e Ricerche EUNOMIA.

MARTEDI 20-08-2024 Sala Consiliare Palazzo di Città

ORE 18:00 Convegno ROMANIA ITALIA ANDATA E RITNO? Saluti Avv. Domenico Lo Polito Sindaco di Castrovilalri- Prof.ssa Donatella Loprieno Docente dei diritti dei Migranti Unical- d.ssa Andrea Danilescu Mentor Unical- Modera Dott. Pasquale Pandolfi Responsabile delle Attività Culturali Ass. Kontatto Production

MERCOLEDI 21-08-2024 Sala Consiliare Palazzo di Città

Ore 18.00 convegno “Donne…Cultura, Tradizione e Sport”. Interventi: Domenico Lo Polito Sindaco di Castrovillari- Anna De Gaio Presidente C.. Regionale Pari Opportunità – Genevieve Makaping Antropologa- Giornalista – Maurizio Condipodero Presidente CONI Calabria- Luciana De Francesco Presidente I Commissione Regione Calabria.

Ed ancora per il Festival è Cultura uno “Sguardo al Passato” omaggio ad Alberto Di Mare, IX edizione “Premio Barbara Malomo” e passeggiate narrate con i gruppi folklorici per scoprire le meraviglie della Castrovillari antica, tra proverbi, indovinelli, filastrocche e cunti a cura dell’Associazione “Mystica Calabria”.

Musica con il “Fader J Festival Party” dedicato a Mirko Ruberti in programma lunedì 19 agosto alle ore 22.00 nella centralissima Via Roma, in diretta su Jonica Radio, con i DJ: Franco Siciliano, Paolo Movida e Walter Martire e Voice : Alessandra :, Ginevra, Big voice Rosario Rummolo e Davide Mirone.

Un viaggio inclusivo tra le popolazione del Mondo con “A cuore aperto” la sigla ufficiale dell’Estate Internazionale del Folklore, da un’idea di Carmine Mazzotta, musicista ed arrangiatore a tutto tondo, con la partecipazione del polistrumentista e Sound Engineer, Fabiano Perrupato che ci accompagnerà ogni sera ad inizio Festival.

Non mancheranno le lezioni di ballo per il POPOLO DEL FESTIVAL, subito dopo gli spettacoli del 21 e 23 agosto che potrà ballare insieme ai gruppi che si sono appena esibiti. Apertura Festival martedì 20 agosto alle 20.30 con un Mondo di Colori SFILATA e animazione di tutti i gruppi delle Nazioni partecipanti Bolivia-Bulgaria Filippine-Kazakistan-Kenia-Romania-Taiwan,- Italia Raduno Piazza Indipendenza Percorso Corso Garibaldi-Via Roma-Via del Popolo-Piazza B. D’Arienzo

ORE 22:00 CERIMONIA DI APERTURA

XXXVIII Estate Int.le del Folklore e del Parco del Pollino

Bolivia-Bulgaria-Filippine-Kazakistan-Kenia-Romania-Taiwan – Italia

Coreografie a cura di Tilde Nocera – presenta Geneviève Makaping

Piazza Biagio d’Arienzo. Chiusura Festival venerdì 23 agosto dopo la consueta sfilata chiusura con tutti gruppi partecipanti e coreografia a cura di Tilde Nocera. Questo e tanto altro all’Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino 2024.

Per tutti i camperisti che vorranno godere del Festival e di tutte le bellezze storico paesaggistiche della città e del Parco Nazionale del Pollino, con guide ufficiali, sarà allestita nell’area Mercatale, Via Polisportivo, di fianco Stadio “Mimmo Rende” completamente GRATUITA, area parcheggio con annessi servizi igienici. Il trasporto verso il centro cittadino potrà essere effettuato, comodamente, attraverso il Bus trasporto pubblico.

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale E.I.F con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, la vicinanza della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, in collaborazione con la Gas Pollino, inserita nel brand Castrovillari Città Festival, con l’apporto di sponsor privati e sotto l’egida del CIOFF.

