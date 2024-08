Carceri: Vannacci, ‘si finisce dentro non per dittatura, le borseggiatrici vadano in fattoria’

StrettoWeb

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Se non c’è posto nelle carceri bisogna costruirne di nuove. Se non c’è posto a casa devo trovarne una più grande”. Lo ha detto Roberto Vannacci ai caffè della Versiliana. “Si vuol far passare il concetto che mettere in carcere qualcuno è un atto dittatoriale, ma non è così. E’ espressione più pura della giustizia, tutti i Paesi civili si basano su questo principio”, ha proseguito l’eurodeputato.

“Possiamo avere pene alternative? Certo, ma la persona non può continuare a commettere reati mentre sconta la pena. Faccio un esempio, alle borseggiatrici nel metro non gli viene fatto nulla per il fatto di essere incinta. E’ inaccettabile, non può ripetersi, vanno trovate soluzioni. Ci sono tanti istituti dove queste signore possono svolgere lavori utili, una fattoria, a contatto con la natura, non commettere reati e far nascere i figli in condizioni decorose”, ha aggiunto Vannacci.

