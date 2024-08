Carceri: Rossello (Fi), ‘partito al lavoro per trovare soluzioni’

StrettoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari si risponde anche con l’istituzione del commissario straordinario per l?edilizia penitenziaria con tempi d?azione precisi e rapidi. Una figura che potrà essere particolarmente interessante e in linea con il programma da sempre propugnato da Forza Italia per Milano. La strada è lunga e non è questo certamente un percorso esaustivo, come ben chiarito dal segretario nazionale Antonio Tajani, che ha organizzato un mese di incontri e presenze delle rappresentanze politiche territoriali di FI nei singoli penitenziari”. Così la deputata di Fi, Cristina Rossello, coordinatrice cittadina azzurra di Milano, che spiega: ”Tenendo conto del necessario contemperamento delle esigenze finanziarie per supportare le riforme, si è fatto tuttavia un ulteriore passo avanti”.

“Ci siamo divisi i compiti: alcuni colleghi in visita in carcere e altri di noi -sottolinea Rossello- in Aula a lavorare sulla legislazione. In parallelo il governo sta lavorando a ulteriori soluzioni a breve e medio termine per il sovraffollamento carcerario. Anche il presidente della Repubblica, che ha sempre manifestato grande attenzione al riguardo, seguirà con attenzione gli sviluppi di questo piano d?azione. Quello che non è stato possibile già prevedere con l?attività legislativa di questi giorni sarà via via integrato anche con ulteriori proposte. Il ministro Nordio già ieri in una riunione parallela a palazzo Chigi si è impegnato ad esempio a proporre al Consiglio superiore della magistratura la copertura di organico per la magistratura di sorveglianza, garantendo da parte del ministero agili e veloci procedure per il completamento della pianta organica degli amministrativi presso i Tribunali di sorveglianza”

“All’orizzonte -rimarca Rossello- anche la modifica della custodia cautelare per renderne piu’ veloce il percorso che mira, sia a livello normativo che organizzativo, ad evitare una carcerazione ingiustificata, ma soprattutto ad affermare la detenzione differenziata dei tossicodipendenti nelle comunita’ di recupero. Questo tema non è di poco conto. Ma non basta. Oggi, abbiamo tenuto una riflessione equilibrata sul tema delle carceri, senza cedere alle opposte demagogie avviata da Forza Italia-.Città di Milano, nell’ambito dell?iniziativa nazionale di Fi”.

“Come segretario cittadino -dice Rossello- accompagnata da Andrea Orsini (vice presidente delegazione italiana Assemblea parlamentare Nato), Melania Rizzoli (medico e scrittrice, già onorevole e assessore regionale), da Fabrizio D’Angelo (responsabile per il coordinamento di Forza Italia Milano delle politiche penitenziarie e consigliere in Municipio 5) e da Rosa Pozzani ( responsabile Dipartimento Periferie di Fi Milano e capogruppo in Municipio 4) mi sono recata al carcere di San Vittore, incontrando il direttore, dott. Giacinto Siciliano. Dall’incontro è emersa una serie di spunti molto importanti, che Forza Italia a Milano approfondirà e renderà pubbliche nei prossimi giorni, in agosto e in settembre, con ulteriori iniziative”.

