Carceri: Pd, ‘Nordio si confronti in Parlamento su emergenza’

StrettoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Vogliamo auspicare che in queste ore di confronto nella maggioranza, venga seriamente affrontato il tema della grave emergenza carceri. Si continua a lavorare e vivere nei luoghi di detenzione in condizioni disumani e degradanti. Aumentano i suicidi fra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria. C?è stata poi la prematura ed improvvisa scomparsa del Garante dei detenuti nazionale: auspichiamo si lavori per l?indicazione di figure autorevoli e competenti e che il ministro Nordio accetti finalmente di confrontarsi con il Parlamento. La gravità della situazione richiede un impegno condiviso il più possibile da maggioranza ed opposizione. Finora il Governo lo ha rifiutato, caricandosi di gravi responsabilità. Non si può, non si deve continuare così”. Lo dichiarano in un nota Debora Serracchiani responsabile giustizia Pd, Federico Gianassi e Alfredo Bazoli capigruppo Pd delle commissioni giustizia di Camera e Senato e Walter Verini capogruppo Pd in commissione antimafia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.