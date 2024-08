Carceri: Mirabelli (Pd),’governo fermo, capace solo di dare colpe a quelli precedenti’

StrettoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il tentativo della destra di scaricare la responsabilità delle cose che non vanno dopo 2 anni di governo, non funziona in generale ma ancora meno sulla tragedia delle carceri italiane. Non solo perché è evidente che diversi provvedimenti del governo hanno contribuito al sovraffollamento rispondendo in molti casi al disagio con il carcere, ma soprattutto perché l?inerzia ha reso la situazione sempre più grave. Con questo governo, indifferente alla condizioni di vita delle persone detenute, durante il Covid ci sarebbe stata una strage nelle carceri, che fu evitata dai governi di allora con provvedimenti di buon senso che ridussero le presenze senza creare alcun problema. Le stesse misure sarebbero utili oggi ma il governo non fa nulla considerando evidentemente accettabile e giusta la sofferenza che si vive nelle carceri italiane”. Così su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

