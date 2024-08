La cantante reggina Martina Franco sul Palco dell’Ariston

StrettoWeb

Diciotto anni appena compiuti ed una voce da far invidia ai più grandi talenti. Dedizione, passione e amore per il canto. Doti che hanno caratterizzato la giovane cantante fin da bambina. Lei é Martina Franco e il suo sogno di cantare all’Ariston sarà presto realtà.

Martina già da piccolissima mostra grande talento nel canto, tanto da vincere i concorsi cittadini con estrema facilità, conquistando giuria e pubblico ad ogni esibizione. Così inizia a studiare presso la scuola di canto RC Voce- Produzione di Rosario Canale e Cecilia Cesario, migliorando sempre di più.

La sua umiltà unita alla forte perseveranza hanno portato Martina ad un grande piccolo traguardo: l’Ariston di Sanremo. Proprio quel palco tanto ambito da ogni giovane cantante italiano. La Franco per arrivare fino a qui ha superato diverse tappe come quella regionale e quella del Sud, aggiudicandosi la finalissima nazionale in programma a Settembre.

Il suo inedito “Sto bene” racconta una storia coinvolgente, attuale tra la società moderna, con parole che arrivano dritte al cuore, provocando il consueto “brivido” dettato dalle emozionanti doti canore di Martina.

Non resta che aspettare settembre per toccare con mano il sogno Ariston mentre Martina Franco continua la sua ascesa passo dopo passo, affermandosi sempre di più una delle giovani e promettenti artiste della città di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.