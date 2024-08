“Camminata della Solidarietà” a Messina: domani a palazzo Zanca la presentazione dell’iniziativa

StrettoWeb

Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa cui prenderanno parte gli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata con deleghe rispettivamente, alle Politiche della salute e alle Pari opportunità sarà presentata la “Camminata della Solidarietà”.

L’iniziativa è promossa da Emanuela La Face, Dina Picciotto, Giusy La Torre e Sabrina Zara, donne che hanno affrontato la lotta contro il tumore al seno, e che in sinergia e supportate dall’Amministrazione comunale intendono sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e per manifestare sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno. All’incontro parteciperà anche il presidente della Lega Italiana per la lotta contro i tumori della Città metropolitana di Messina, dott. Pietro Spadaro. L’appuntamento di solidarietà aperto a tutti, in programma domenica 1° settembre, si svolgerà nella zona sud della Città. I dettagli della camminata, il percorso e le modalità di partecipazione saranno illustrate nel corso dell’incontro con i giornalisti.

