Calcio: il Val Gallico accoglie Tavdgiridze, subito in gol nel test-match

“L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Shota Tavdgiridze. Attaccante classe 1992, muove i primi passi nel Club Kobuleti Shukura (Higher League in Georgia), passa quindi nell’Under19 dell’Antalyaspor. Nel 2021 era in trattativa con la Dinamo Kiev 2, dove ha iniziato la preparazione fisica, ma a causa del conflitto bellico il trasferimento fallì. Si sposta in Polonia nell’anno successivo con il Wloclawia Wlocwlavek (Serie D) con cui ha sfiorato la vittoria del campionato. Seguiranno 7 gol e 3 assist nella breve parentesi, sempre in Polonia, di tre mesi con il Wissa Szcuczhyn. Approda in Italia lo scorso anno con i colori della Pro Pellaro”. Così in una nota il club reggino comunica il nuovo arrivo.

“Tavdgiridze è andato subito in gol nell’allenamento congiunto disputato ieri al “Lo Presti” dal Val Gallico Calcio con la Reggina U19. Risultato finale 3-1 per i ragazzi di mister Aquilino, in rete anche con il rigore di Carvajal e il timbro del giovane Minniti. Buone indicazioni per il tecnico, che ha fatto ruotare tutti gli effettivi, in quella che è stata la prima uscita stagionale”.

