Calcio: Roma club Montecitorio, ‘da Dybala una lezione per tanti giovani’

Roma, 23 ago (Adnkronos) – “La decisione di Paulo Dybala riempie di gioia e orgoglio non solo noi tifosi della Roma ma tutti i veri sportivi. Ne guadagna la squadra giallorossa che mantiene nel suo organico un grande campione, ne guadagna il campionato italiano perché ne aumenta la propria qualità tecnica ma soprattutto ne guadagnano i tanti giovani che seguono e praticano il calcio”. Lo dice Paolo Cento, presidente del Roma club Montecitorio.

“C è ancora spazio per una passione e dignità capace a volte di inseguire un sogno anziché i soldi arabi. Grazie Dybala per questa lezione che hai dato al calcio italiano ed europeo”, aggiunge.

