StrettoWeb

Dramma a San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo 53 anni di origine romena. Alcuni passanti hanno dato l’allarme. Prontamente intervenuti i soccorritori, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo nonostante vari tentavi per rianimarlo.

La Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari è stata informata dell’accaduto e si tenta di capire il motivo del decesso.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.