Calabria, le spiegazioni dell’assessore Capponi sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

“La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 445 del 12 agosto ha stabilito di fornire indicazioni per l’utilizzo, da parte delle Aziende Sanitarie provinciali, di quota parte dell’annualità 2019 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, per la copertura di tutte le graduatorie approvate nell’anno 2024, a valere sul FNA annualità 2018 e non finanziabili per insufficienza del fondo medesimo”, è quanto afferma l’assessore regionale Caterina Capponi. “Per la quota destinata ai disabili gravissimi, gestita dalle Aziende Sanitarie, è emerso, infatti, che una parte consistente dei beneficiari non avrebbe potuto ottenere, per l’anno 2024, l’assegno di cura, a causa della esiguità del fondo annualità 2018. Pertanto, considerato il valore sociale degli interventi realizzati con il citato fondo, che consente di far fronte a bisogni che rientrano a pieno titolo nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e disabilità, e vista l’indissolubile correlazione tra salute e ciò che a livello sociale incide nel determinare la salute e il benessere delle persone, abbiamo ritenuto di autorizzare l’utilizzo dell’annualità 2019 del Fondo FNA per le necessità improcrastinabili delle famiglie con soggetti fragili e garantire, così, il beneficio a tutti i partecipanti ritenuti idonei nelle graduatorie approvate dalle ASP nell’anno corrente“, rimarca Capponi.

“Questo ci ha consentito di fornire una concreta risposta ai bisogni rappresentati dal territorio, nel rispetto delle disposizioni normative ed in ragione della coerenza dell’intero quadro di operatività in cui si inseriscono le azioni poste in essere dalle ASP. Come ho precisato fin dal mio insediamento, la nostra azione deve sempre essere rivolta al territorio e dal territorio deve trarre spunto, affinchè il nostro operato possa concretamente produrre impatti positivi nei confronti dei cittadini per i quali ogni giorno ci adoperiamo. Con il Presidente Occhiuto condividiamo costantemente questo percorso di rafforzamento del sistema sociale che rappresenta uno degli obiettivi prioritari da perseguire“, conclude Capponi.

