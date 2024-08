Calabria, già disponibili per i Comuni i fondi per il diritto allo studio: “una piccola grande rivoluzione”

StrettoWeb

“Finalmente ci siamo riusciti, quest’anno la Regione Calabria ha già comunicato prima della fine della mese di luglio ai Comuni i fondi disponibili per garantire il diritto allo studio e, in particolare, l’assistenza specialistica ai bambini e ai ragazzi disabili nelle scuole. Si tratta di una piccola grande rivoluzione, una battaglia di civiltà che ho portato avanti prima da Sindaco e poi dai primissimi giorni del mio incarico di Consigliere Regionale”. E’ quanto afferma il Cons. Ernesto Alecci sulla disponibilità dei fondi per il Diritto allo Studio per i Comuni già nel mese di luglio.

“Infatti, negli anni precedenti, la Regione erogava questi fondi con grandissimo ritardo nel mese di novembre o dicembre costringendo i Comuni a utilizzarli per l’assistenza specialistica, la mensa o i trasporti solo a partire dall’anno successivo. L’anno scorso avevo presentato anche una mozione, approvata all’unanimità, che proponeva di anticipare le risorse a Comuni e Province utilizzando come riferimento il dato storico dell’anno precedente”.

“A seguito di ciò, nel 2023 i fondi erano stati trasferiti nella seconda metà di settembre. Quest’anno, grazie anche al lavoro portato avanti fino a qualche mese fa dalla Vice Presidente Giusy Princi e all’attenzione della Dirigente del settore Anna Perani, i fondi sono stati già trasferiti, dando la possibilità alle amministrazioni di attivare i servizi dal primo giorno di scuola. Si realizza così quello che auspicavo da anni: sin dal suono della prima campanella per tutti i bambini e i ragazzi, soprattutto per quelli più svantaggiati che vivono in condizioni di particolare fragilità, saranno garantiti tutti i servizi essenziali, assicurando così il diritto allo studio a tutti gli studenti calabresi. Questa buona notizia è l’ennesima dimostrazione di come anche dall’opposizione, se costruttiva e onesta, possano giungere stimoli e idee capaci di migliorare le condizioni di vita della nostra regione”.

