Calabria: auto distrutta da un incendio nel cosentino, ignote le cause

Un’automobile è stata distrutta da un incendio la notte scorsa mentre era in sosta all’interno del parcheggio multipiano di Corso Mazzini a Santa Domenica Talao, sul Tirreno cosentino. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Il veicolo si trovava al piano coperto della struttura ubicata nel centro del comune, a breve distanza dal municipio e da alcune attività ricettivo-turistiche.

Le fiamme e la densa coltre di fumo che ha invaso l’area circostante hanno destato apprensione tra le persone che si trovavano sul posto e che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione di protezione civile Falchi del Pollino che sono riusciti a contenere l’incendio, impedendo che si estendesse agli altri veicoli parcheggiati.

