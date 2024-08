C.sinistra: Bettini, ‘giusto far cadere veti ma dare chiavi a Renzi letale errore politico’

StrettoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Giusto far cadere i veti, stravagante dare le chiavi dell’allargamento del centrosinistra a Renzi. L’ex premier ha esaurito un ciclo”. Lo scrive Gofffredo Bettini sul Fatto Quotidiano. “Renzi si dimostra ancora una volta un politico svelto e scaltro. Ma non intendo parlare di lui. Piuttosto del quadro che si sta determinando: da inopportuno si sta trasformando in un letale errore politico”. “Quello che magari potrebbe essere possibile per il Pd (non credo), non è sicuramente digeribile dal resto della sinistra e dal M5s. Legittimamente”.

“Aiutare l’emergere di un centro democratico deve essere un obiettivo concordato dall’insieme della coalizione; non uno strappo politicista solitario, che rischia di essere una bolla mediatica, piuttosto che una ricollocazione di parti dell’elettorato moderato. Inoltre, ogni ipotesi di accordo va messa con i piedi per terra circa i programmi, i valori, i comportamenti condivisi”.

“Le prossime elezioni locali sono una prova fondamentale per procedere. A partire dalla Liguria, dove un po? solitariamente la candidatura autorevolissima di Orlando sta cercando di comporre un quadro difficile. Si tratta di riprendere il filo un po’ disperso: grandi personalità democratiche potrebbero ispirare nelle diverse realtà liste civiche, nelle quali far convergere tutte le risorse (senza veti) che hanno nel cuore il rafforzamento del centrosinistra; in vista della costituzione di una forza politica liberale, moderna, innovativa e unitaria che nella sfida decisiva delle politiche, tra qualche tempo, ci permetta di vincere. Altrimenti magari riusciremo a scavallare positivamente la prossima competizione regionale, ma ci troveremo ostacoli insormontabili circa l?alleanza nazionale. E allora non sarà credibile gridare al presunto settarismo antiunitario di Fratoianni e di Conte. Perché sarebbe solo propaganda?.

