Bruttissimo incidente in Sicilia, registratosi sulla Sp 67, che collega Pozzallo a Marina di Marza. Scontro tra un’auto e un camper, che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un operaio di 51 anni, morto dopo l’impatto.

I conducenti del camper non sono in gravi condizioni: sono stati trasportati in ospedale dopo l’incidente.

