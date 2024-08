Bracconaggio contro le capre di Alicudi: “alcune lasciate morenti tra le reti abusive”

StrettoWeb

“Prima o poi doveva succedere che qualche criminale prendendo spunto dalla decisione del comune di Lipari di far catturare le capre selvatiche di Alicudi per regalarle ai privati cercasse di approfittare della situazione catturando illegalmente le capre”. E’ quanto afferma l’AIDAA.

“Bene hanno fatto le associazioni animaliste a intervenire per far vedere cosa succede a queste caprette impigliate in reti abusive e pò lasciate agonizzanti- scrivono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente– noi stiamo lottando perchè queste capre rimangano sull’isola da diversi mesi ed avevamo messo in guardia dal pericolo di un possibile bracconaggio criminale, ora le voci che si sono levate a difesa delle capre sono diverse ed importanti, speriamo non solo che il sindaco faccia un passo indietro e che le capre vengano lasciate al loro posto dove hanno sempre vissuto e dove devono continuare a vivere- concludono gli animalisti di AIDAA- e noi continueremo a tenere acceso un faro su questa vicenda anche dopo la stagione balneare e allo stesso tempo presentiamo denuncia perchè questi criminali bracconieri di capre vengano individuati”.

