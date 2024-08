Evento di lusso a Bova: prestigioso atelier di Monaco organizza un defilé di moda | DETTAGLI

StrettoWeb

Il 18 agosto 2024 alle ore 21:00, AMC Haute Couture, atelier di prestigio del Principato di Monaco, organizza un eccezionale défilé di moda nello storico territorio di Bova in provincia di Reggio Calabria. L’evento precede la straordinaria performance del gruppo KORABATTENTI, con uno spazio dedicato all’alta moda e alla cultura locale. Il défilé è curato dalla rinomata sarta e stilista Angela Petrulli, proprietaria della azienda monegasca AMC Haute Couture, membro della World Federation of Master Tailors (WFMT) come advisor e membro del comitato direttivo dell’Associazione Donne d’Azienda di Monaco (AFCEM). Angela torna nella sua terra natale per rendere omaggio alla Calabria, la regione dove è nata e cresciuta. Questa iniziativa vuole valorizzare la bellezza e le tradizioni di questa meravigliosa area del sud Italia.

Angela Petrulli collabora con la Confartigianato di Biella per portare questo evento unico in Calabria, celebrando così l’artigianato sartoriale e mettendo in luce le creazioni artigianali italiane. Parteciperà il conduttore televisivo Cristiano Gatti, vicepresidente di Confartigianato Piemonte e Presidente di Confartigianato Biella, noto per il suo contributo significativo nel settore dell’artigianato. Gatti parlerà dell’importanza dell’artigianato italiano, arricchendo l’esperienza con le sue competenze e la sua passione per il Made in Italy.

