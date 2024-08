Bova Marina: consegnata una sedia JOB per soggetti disabili

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Bova Marina è lieta di annunciare la consegna di una sedia JOB per soggetti disabili alla Fondazione Marino, ente che si occupa di trattamenti intensivi riabilitativi a utenti di età compresa tra i 9 e 36 anni affetti da patologie di grado elevatissimo concernente il disturbo pervasivo dello sviluppo, sia per cio’ che attiene al ritardo mentale e al versante psichiatrico.

La cerimonia di consegna si è tenuta alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Mesiani Mazzacuva, del Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Pietro Stilo, e del Consigliere Comunale, Carmelo Faenza. La sedia JOB, strumento fondamentale per consentire a persone con disabilità di accedere con facilità al mare, è stata donata lo scorso 31 luglio dall’associazione Emirat Shrine Rhegion.

Questo gesto di grande solidarietà rappresenta un importante contributo per migliorare l’accessibilità delle spiagge di Bova Marina per i soggetti diversamente abili e promuovere l’inclusione sociale. L’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine all’associazione Emirat Shrine Rhegion per la donazione ricevuta e alla Fondazione Marino per l’impegno costante a favore dei ragazzi autistici, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni per garantire il benessere di tutti i cittadini. Continua l’impegno di questa compagine politica a sostegno delle categorie fragili.

