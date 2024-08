Bocale Calcio, Octavian Nicolau rimane in biancorosso

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che il calciatore Octavian Nicolau vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2024/2025! Più che meritata la riconferma per l’attaccante romeno classe 2002, arrivato lo scorso dicembre a Bocale e capace di lasciare il segno in maniera determinante. In campionato ha collezionato 13 presenze, saltando alcuni match per infortunio, ma quasi ogni volta che ha messo piede in campo, ha dimostrato di essere un centravanti con un assoluto senso della posizione e un innato istinto per il gol. Sono state 6 le sue marcature in 966′ giocati in Eccellenza, 1034′ contando anche la Coppa Italia, per una media di 1 gol ogni 161′ giocati in campionato (172′ con il minutaggio totale). Di fatto una rete ogni due partite, media che in un campionato giocato per intero varrebbe un bottino di almeno 15 gol”. Così in una nota il club biancorosso.

“Dalle giovanili del Verona alla Primavera del Cosenza, passando poi alla Casertana e al Gladiator, prima di approdare a Bocale, esordendo con un gol (più un altro ingiustamente annullato) da subentrato nel derby con il ReggioRavagnese. Metà delle sue reti hanno avuto una caratteristica simile: sono di quelle che si definiscono “di rapina”. Nicolau pare essersi specializzato in questo tipo di gol, dimostrando caparbietà, determinazione, il desiderio di non mollare mai fino all’ultimo, tempismo perfetto e un intuito straordinario. Tuttavia, il gol forse più importante siglato dal centravanti non è tra questi 6, è uno che non appare nelle statistiche, ma che Nicolau ha segnato e lo lega in maniera indissolubile alla storia del Bocale: il 23 dicembre 2023 a Locri, è stato suo il quarto e ultimo rigore biancorosso, quello decisivo, che ha portato in bacheca la Coppa Italia”.

Le sue prime parole

I primi mesi a Bocale di Nicolau davano quella sensazione di storia rimasta in sospeso, da portare avanti, e lui ha risposto presente alla chiamata: “Ho accettato ancora di vestire questa maglia perché questa è una società seria e io mi sono sentito bene con loro, con il mister e il suo staff.” Pochi mesi ma un segno tangibile e chiaro sulla storia biancorossa, Nicolau ci racconta le emozioni della sua avventura da dicembre ad aprile: “I miei primi mesi sono stati eccezionali, appena sono arrivato i compagni mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo, e il risultato si è visto, alla mia prima partita ho anche segnato! Qui mi sono sentito come a casa mia, non mi è mancato nulla.”

La nuova stagione presenterà tante nuove insidie, ma Nicolau è un ragazzo tenace e determinato, le sfide lo caricano ed è pronto ad accettarle: “Mi aspetto una stagione impegnativa, spero di raggiungere gli obiettivi che la società vorrà ottenere. Siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di crescere e migliorare ancora.”

