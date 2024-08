Bocale Calcio, altro annuncio: arriva l’argentino Tomas Parra

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Tomas Parra vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Parra, classe 2001, è un esterno argentino di grande temperamento, brevilineo, abile nella copertura e prezioso in fase di spinta. Terzino destro arrembante e diligente, possiede una gran progressione palla al piede e un ottimo piede per andare al cross, anche dalla biandierina; all’occorrenza sa ben destreggiarsi nel ruolo di mezzala. Visto all’opera nel test contro la Deliese, ha destato un’ottima impressione svolgendo con attenzione e personalità entrambe le fasi di gioco”. Così in una nota il club reggino.

La carriera

Dopo aver militato nei campionati argentini di Serie C e Serie B con Lanus, Arsenal F.C. e Deportivo Merlo, nel febbraio 2023 Parra si è trasferito in Bolivia, al blasonato Real Potosì, con il quale si è laureato campione. Il terzino argentino ha poi sentito il desiderio di nuove sfide e nel febbraio di quest’anno si è trasferito in Europa, scegliendo l’Italia, più precisamente la Calabria, dove il Sersale, impegnato in Promozione, si giocava le sue chance per tornare in Eccellenza. Nonostante i giallorossi non siano riusciti a centrare l’obiettivo, per Parra si è comunque spalancata la porta dell’Eccellenza grazie al suo arrivo a Bocale.

Le sue parole

Per Parra inizia dunque una nuova avventura, che lo vede già carico di entusiasmo e fiducia nella stagione: “Ho sentito parlare molto bene di questo club, l’anno scorso ha fatto benissimo in Eccellenza, categoria dove desideravo arrivare. Sono molto felice di aver raggiunto l’accordo con la società, mi fido molto del potenziale di questo gruppo, sento che faremo un bel campionato. La squadra è forte, mi trovo molto bene con loro, il mister e i compagni mi stanno dimostrando grande fiducia”.

