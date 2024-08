Beach Volley Calabria Tour, Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà nuovi campioni regionali

StrettoWeb

Rinaldo Palmeri e Domenico Laganà sono i nuovi campioni regionali della Calabria. I due calabresi hanno conquistato il titolo avendo vinto tre delle quattro tappe in programma in questa estate 2024. I due beacher hanno trionfato nel Beach Volley Calabria Tour, organizzato dalla Seila Beach Sport, sotto l’egida del Comitato Regionale Fipav della Calabria, un evento voluto fortemente anche dagli enti territoriali. Così, Domenico e Rinaldo, nell’ultimo appuntamento, in programma lo scorso fine settimana nel comune di Bovalino sul lungomare via Marina, sono saliti sul gradino più alto del podio, avendo sconfitto prima in semifinale Litrico – Cassaniti per 2-0 e poi nella gara valevole per il successo finale Francesco Cavalli e Andrea Chiesa per 2-0 (24-22, 21-18) in un match molto bello e tirato.

Una tappa realizzata grazie alla disponibilità del Lido Mirime Beach e alla collaborazione della Asd Volley Bianco Bovalino. “E’ stata una bella soddisfazione – affermano i due vincitori – Diciamo che era il nostro obiettivo stagionale e ci siamo riusciti, volevamo far rimanere il titolo nella nostra regione. Dopo un infortunio ci siamo ritrovati come coppia e abbiamo vinto tre tappe”. Una bella soddisfazione anche per gli organizzatori: “In queste quattro tappe sono arrivati giocatori da ogni parte d’Italia, ormai la Calabria è una terra molto ambita ed è diventata un punto di riferimento per il beach volley nazionale – dice Valerio Del Carpio, DT della Seila Beach Sport – Un ringraziamento alla Fipav, a tutte le amministrazioni locali che hanno permesso l’evento e ai tanti beacher. Vogliamo continuare su questa strada, organizzando manifestazioni di livello”.

