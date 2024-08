Basket, Mimmo Porcino nuovo Club Manager della Redel Viola

StrettoWeb

Redel Viola Reggio Calabria “è felice di comunicare che Mimmo Porcino è il Club Manager dei neroarancio. Dirigente del sodalizio del Presidente Laganà da diverse stagioni, Mimmo è un pilastro della società per abnegazione, spirito di servizio e professionalità. La prima squadra e dalla stagione in corso anche il settore giovanile hanno nel dirigente neroarancio un punto fermo di riferimento”. Così in una nota il club reggino di Pallacanestro.

Le dichiarazioni del GM Fortunato Vita sulla rimodulazione e ampliamento del ruolo di Mimmo Porcino: “Mimmo è costantemente al fianco del Presidente Laganà e del GM, indispensabile nella strutturazione della società, non esiste chiamata a cui non abbia risposto o problematica che non sia stato da lui affrontato e risolto. La sua capacità organizzativa e disponibilità sono una grande risorsa per tutto il Club e siamo molto felici di averlo con noi come Club Manager”.

“Sono felice di mettermi a disposizione e svolgere questo servizio, per me è un onore poter contribuire al progetto neroarancio, ringrazio il Presidente e il General Manager per la fiducia e Forza Viola”, dice invece il Club Manager della Redel Reggio Calabria.

