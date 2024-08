Basket, la Dierre Reggio Calabria conferma Fortunato Barrile

StrettoWeb

“Importantissima conferma per la Dierre Basketball Reggio Calabria. La C Unica Calabria/Sicilia non perde uno degli assoluti protagonisti del torneo, un “fuori-categoria” assoluto che ha dimostrato, per l’ennesima volta in carriera uno spirito vincente. Venne ingaggiato nel mese di Ottobre 2023 dalla dirigenza bianco-blu e da quel momento, ha preso le redini del club, firmando una crescita costante ed a tratti devastante e dominante. La società del Presidente Roberto Filianoti comunica la conferma del play-guardia Fortunato Barrile“. Così in una nota il club reggino annuncia un rinnovo.

“Classe 1995. Difensore, giocatore di sistema,”combo” pura, divenuto negli anni, anche abile three pointer. Può alternarsi nei tre ruoli lontano dal “pitturato” e lo fa con destrezza, voglia di far canestro e di collaborare con i compagni. E’ stato il Capitano della Pallacanestro Viola anche nel girone unico della B nazionale divenendo decisivo nelle fasi salienti dei campionati disputati”.

“Cresciuto cestisticamente alla Scuola di Basket Viola dove ha vinto tutto a livello regionale giovanile, dall’Under 13 all’Under 20. Ha militato nella C1 con i colori della Vis Reggio e con il Val Gallico di Coach Gaetano Gebbia, anno importantissimo per lui e la sua crescita, prima di affermarsi in nero-arancio. Ha convinto e vuole continuare ad essere un protagonista assoluto”.

