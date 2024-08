Basket, la Dierre Reggio Calabria annuncia il promettente Aleksa Petrovic

StrettoWeb

Nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’ambizioso roster bianco-blu affidato alla guida del tecnico Giuseppe Cotroneo, la Dierre Basket Reggio Calabria annuncia un giovane di assoluta prospettiva: si tratta di Aleksa Petrovic, ala serba di due metri, classe 2004, di formazione italiana.

E’ cresciuto alla Scuola New Basket Latina, con cui ha partecipato ai campionati giovanili Gold ed Eccellenza, ed alla Serie C Laziale. Giocatore atletico, dotato anche di ottimo gioco perimetrale e raggio di tiro, indifferentemente impiegabile nello spot di n. 3 e 4. Atleta d’impatto che si va ad aggiungere alle conferme dei vari Capitan Laganà, Vukosavljevic, Barrile, Fazzari, Ripepi e la new entry Giovanni La Mastra.

