Basket: la Dierre si assicura Bogdan Railans, miglior marcatore della C

Un vero e proprio “colpaccio” di mercato. La Dierre si assicura il miglior marcatore della passata edizione della C Calabria/Sicilia. Bogdan Railans è il nuovo centro della formazione bianco-blu. E’ reduce dalla passata stagione giocata con la neopromossa Invicta Caltanissetta, dove, oltre ad aver raggiunto la qualificazione al PlayOff ha dominato per cifre e canestri realizzati. 25,7 punti di media per partita con prestazioni di altissima qualità ed intensità capaci di battere la concorrenza di tanti e forti esterni presenti nel torneo.

Nato a Riga, in Lettonia, si è formato cestisticamente in Italia con una lunga trafila iniziata in C Silver nella stagione 2017/18 alla Virtus Ferletto in Friuli Venezia Giulia. Successivamente, Apu Udine, giocando anche campionati giovanili d’Eccellenza, Sora, Cefalù, Next Step Rapallo, Basket Isernia, Jb Stings Curtatone, Giarre, Valdarno ed in ultimo l’Invicta Caltanissetta le tappe del sul lungo percorso tricolore. Giocatore che ama far canestro avvicinandosi al cerchio, resistendo ai contatti, facendo valere tecnica e forza fisica nel pitturato. Volenteroso, mai domo e pronto a far decollare le quotazioni della Dierre.

