Basket in Carrozzina: Željko Likić resta alla Reggio BiC per il terzo anno consecutivo

Per la terza stagione sportiva consecutiva, l’atleta Željko Likić vestirà i colori amaranto della Reggio Calabria BiC. L’atleta serbo è, senza dubbio, uno degli atleti più amati dal pubblico reggino, grazie alla sua grinta ed immenso spirito agonistico, che spiccano ad ogni contrasto durante le partite di campionato. Ragazzo solare che si è ambientato perfettamente nellla città dei Bronzi, innamorandosene ben presto ed appassionandosi anche della nostra musica popolare.

Likić, per tutti “Lika” è un atleta che in questi anni a Reggio Calabria è riuscito a limare e migliorare il suo modo di giocare nel suo ruolo di ala piccola, diventando oggi un giocatore di fiducia di coach Antonio Cugliandro. Proprio l’allenatore reggino ha spinto per la conferma del giocatore che conosce il lavoro richiesto proprio dal coach e fa parte di quello “zoccolo duro” che ormai ha dato stabilità al club reggino che negli ultimi anni ha dimostrato di meritare posizioni sempre più alte nel ranking italiano ed europeo volando in un quarto di finale scudetto e non demeritando neanche nella blasonata Eurocup.

