Bari: Melchiorre (Fdi) incontra a Locorotondo carabinieri vittime aggressione

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Il senatore Filippo Melchiorre (Fdi), componente della Commissione parlamentare Antimafia, insieme al consigliere regionale Tommaso Scatigna (Fdi), ha incontrato, questa mattina, i carabinieri aggrediti nei giorni scorsi a Locorotondo dopo essere intervenuti per sedare una lite. All’incontro era presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, Generale di Brigata, Francesco De Marchis, e alcuni ufficiali dell’Arma. Un episodio che ha avuto un grande clamore mediatico perché è stato filmato e pubblicato sui social diventando virale.

“Sono qui per esprimere vicinanza e solidarietà ai militari vittime di una vile aggressione e a tutte le donne e agli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire la nostra sicurezza – ha affermato il senatore Melchiorre -. La violenza che colpisce i servitori dello Stato impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini è assolutamente inaccettabile e non deve rimanere senza conseguenze. Altrettanto grave è il fatto che l’aggressione sia stata ripresa e pubblicata sui social rischiando pericolose emulazioni. Un senso di impunità inaccettabile che consente a dei delinquenti di picchiare uomini in divisa impegnati nel loro lavoro e che consente anche ad un passante di filmare e pubblicare questa ignobile scena”.

