Balneari: Nevi (Fi), ‘attenti a non svendere patrimonio costiero

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ?Abbiamo un patrimonio prezioso di piccoli e medi imprenditori che meritano rispetto. Questi hanno investito i loro risparmi per conservare, migliorare e creare infrastrutture e spazi di svago per i turisti. Il governo, lottando contro una sinistra che spinge per le gare senza condizioni, sta cercando di far capire alla Commissione Europea la specificità del sistema italiano. Abbiamo già visto i danni causati dalle gare al massimo ribasso in altri settori, che rischiano di aprire la porta a grandi gruppi speculativi pronti ad aumentare esponenzialmente le tariffe e rendere tutto inaccessibile”. Così a Radio Anch?io su RadioRai1, Raffaele Nevi vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del movimento azzurro

“In Italia non mancano le spiagge, piuttosto dobbiamo proteggerle e mantenere un equilibrio per tutelare i consumatori. Non vogliamo evitare le gare, ma neanche trasformarle in una svendita. La qualità dei servizi nel nostro paese è alta, ma è vero che i costi sono esplosi, però questo riguarda tutti i settori. Serve quindi un dialogo con i fornitori di servizi per trovare un equilibrio tra costi e qualità. Dobbiamo essere attenti a non svendere il nostro patrimonio costiero e le piccole e medie imprese, e il governo sta operando bene in questa direzione.?, conclude.

