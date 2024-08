Autonomia Differenziata, a Reggio Calabria incontro con il Prof. Passarelli

StrettoWeb

“Sabato 31 agosto alle ore 19.00, a Piazza Camagna, un importante incontro pubblico con il professore Gianluca Passarelli della Università Sapienza. Discuteremo di autonomia differenziata. L’autonomia differenziata sarà una condanna per il Sud Italia, per la nostra Calabria, per Reggio. La mobilitazione per il referendum abrogativo di questa legge che spaccherà il Paese è nel vivo e la raccolta firme procede a ritmo incalzante”. Comincia così la nota del movimento “La Strada” in merito all’incontro di sabato sull’Autonomia.

“Vogliamo discuterne e confrontarci con uno studioso autorevole, tra i più attivi e seguiti in Italia su temi di analisi politica. Gianluca Passarelli, professore in Scienza Politica e Politica comparata presso la Sapienza Università, collabora con numerose e importanti testate giornalistiche italiane, è spesso ospite delle maggiori trasmissioni tv e radiofoniche italiane ed europee su argomenti fondamentali della politica”.

“Uno studioso capace di comunicare con chiarezza ed efficacia contenuti complessi e di grande rilevanza. Un ospite gradito per la nostra città, che ci aiuterà a comprendere meglio i meccanismi dell’autonomia differenziata e a coglierne le notevoli problematiche. L’incontro delle ore 19.00 del 31 agosto a Piazza Camagna si inserisce nel percorso di raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Sarà disposto, già dalle 18, un banchetto di raccolta firme per consentire alla cittadinanza di sostenere questa sfida di democrazia per la Costituzione”.

“L’iniziativa, promossa da La Strada, è organizzata in collaborazione con CGIL, Anpi area metropolitana RC, UDI Unione Donne in Italia-RC, AMPA venticinqueaprile, Territorio e Progresso, Legambiente Reggio Calabria, Circolo del Cinema Zavattini, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Possibile. Una rete di sindacati, associazioni, movimenti, partiti insieme per un tema intorno a cui è sempre più necessario sollecitare partecipazione e coinvolgimento”.

