Autonomia: Paita (Iv), ‘stop a ulteriore parcellizzazione del paese’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – ?La Lega se la prende con la Chiesa ed e? grave perché il contributo della Chiesa e? legittimo e prezioso. Ma il problema vero è che l’Italia non può andare avanti con una ulteriore parcellizzazione e divisione tra aree del paese. Con questa autonomia otterremo solo risultati sbagliati e iniqui?. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva a L’aria che tira su La7.

?Lo vediamo nelle politiche sui porti, nel tentativo di Salvini di compensare i costi aggiuntivi della rete autostradale regionale facendo pagare l?intero paese. Queste sono follie che non possono essere sostenute dal paese. Soprattutto su infrastrutture, energia, sanità, serve una visione unitaria. Quindi il nostro sostegno al referendum per abrogare la riforma Salvini-Meloni e? totale?.

