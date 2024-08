Autonomia: Boldrini, ‘grazie a Iole Mancini, partigiana 104 anni firma per referendum’

StrettoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Qualche giorno fa Iole Mancini, partigiana di 104 anni, ha chiesto di poter firmare il referendum contro l’autonomia differenziata. L’ha fatto con lo stesso amore per l’unità del Paese, per la democrazia e per l’uguaglianza che spinse migliaia di giovani a ribellarsi al nazifascismo liberando l’Italia. Grazie all’Anpi di Roma, che fa parte del comitato promotore del referendum, siamo riusciti ad esaudire il suo desiderio. E’ stata una gioia per me, dato che le prerogative di parlamentare me lo consentono, convalidare la sua firma. Grazie Iole, per essere sempre un esempio di impegno civico per tutte e tutti noi”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

