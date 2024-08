Attentato bus, il PD: “domani a Borgo Croce per avviare raccolta fondi”

StrettoWeb

“Un atto di viltà ignobile, non degno di una Città civile e di una Comunità che ha grandissima voglia di riscatto e di progresso sociale. La condanna del Pd nei confronti dell’atto intimidatorio con il quale è stata bruciata la navetta di Borgo Croce è ferma e senza appello. Così come, di riflesso, è grande la solidarietà e la vicinanza nei confronti degli animatori del Borgo che potranno contare sul nostro supporto oggi e nel prossimo futuro”. A sostenerlo è la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, dopo l’incendio del bus navetta di Borgo Croce, uno dei simboli della riqualificazione del borgo.

“Né Mariagrazia, né Francesco, né la comunità crocese, né la Città tutta si faranno intimorire dal vile gesto – prosegue Bonforte – e insieme si ripartirà più forti di prima. Cominciando da domani quando saremo tutti a Borgo Croce per manifestare la nostra solidarietà e contribuire all’avvio della raccolta fondi per sostituire la navetta e dare una mano agli animatori del Borgo. Un momento per ritrovarsi e consegnare un messaggio chiaro a chi vorrebbe riportare indietro la nostra Città: non succederà e la forza dei cittadini onesti sarà superiore ad ogni tentativo di riportare l’oscurità sul nostro territorio”.

