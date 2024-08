AsproClimb5k, atleta sfonda il muro dei 9000 metri di dislivello: impresa di Rosario Graziano

StrettoWeb

Un grande atleta, con una performance che sa di eroico, vince la sua sfida di ciclismo in verticale conquistando il gradino più alto del format AsproClimb5k. Parliamo di Rosario Graziano, socio Asd Swattati Team di Catanzaro, che vince grazie ad una prestazione che altro non è che un mix di grinta, determinazione, coraggio e potenza pura. La sua attività svolta in prov. di Cosenza lo ha visto andare su e giù ben 19 volte da Parenti fino a Bocca di Piazza, totalizzando 9.161 metri di dislivello positivo, pedalando per oltre 17 ore e arrivando a 340 chilometri di distanza, superando il limite dei 5.140 metri previsti dalla sfida AsproClimb5k. Complimento a questo Super atleta per essersi messo in gioco e partecipato alla sfida.

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera singolare rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo, tesserati e non, e consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal CSI – Centro Sportivo Italiano Sez. Reggio Calabria. Regolamento e iscrizioni su www.asproclimb5k.weebly.com

