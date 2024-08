L’Asd Val Gallico Calcio, ufficiale l’acquisto di Alderete

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Jonathan Alderete. Attaccante argentino classe 1993, muove i primi passi della sua carriera nell’Estudiantes de La Plata e nell’Arsenal de Sarandi. Dal 2015 al 2019, sempre in patria, indossa le maglie di Defensores de Cambaceres, Deportivo Laferrere, Pacífico Club di Alvear, Jorge Newbery, Liniers, Colegiales ed Everton.

Nella stagione 2019-2020 arriva in Italia, in Eccellenza, e nella prima metà gioca in Sicilia con il Città di Rosolini prima di trasferirsi al Bocale per un anno e mezzo. Passa quindi al Pro Pellaro in Prima Categoria e fa ritorno in Eccellenza con Reggio Mediterranea e Soriano. Nel 2022-2023 veste le maglie di Comprensorio Archi in Promozione e Saint Michel in Prima Categoria con cui confeziona il ‘triplete’. Nella scorsa stagione inizia allo Stilo Monasterace e chiude l’annata ritornando tra le fila del Saint Michel. Si tratta di un esterno d’attacco, mezz’ala, pronto a garantire qualità e imprevedibilità sulle bande laterali.

