StrettoWeb

Arriva a Gambarie l’Orienteering: lo sport dei boschi. L’offerta delle attività sportive praticabili in Aspromonte si amplia con la realizzazione da parte dell’amministrazione comunale di Santo Stefano, nell’ambito del programma “Gambarie è sport”, dei primi percorsi fissi di orienteering dell’Italia Meridionale peninsulare. Ieri 12 agosto la presentazione del progetto in Piazza Mangeruca, a cura di Ci.Ma. G.R.EC.A. SRLS, a seguire il rilascio dei primi attestati di partecipazione a coloro che da subito hanno messo alla prova la loro capacità di orientamento.

Conosciuto come lo sport dei boschi, l’orienteering è uno sport che si pratica all’aria aperta ed abbina attività fisica e capacità di orientarsi. Può essere effettuato da chiunque ed ovunque, in bosco, in aree campestri, come anche nei centri abitati. Obiettivo dell’atleta è quello di raggiungere una successione prestabilita di punti di controllo, chiamati lanterna, indicate sul territorio da segnaletica di colore bianco e arancione. Ai partecipanti è richiesto di saper utilizzare la bussola e saper leggere ed interpretare la mappa. Ogni partecipante può scegliere liberamente il miglior tragitto da percorrere tra un punto di controllo e l’altro.

Il Sindaco Francesco Malara nel precisare che Le mappe e gli attestati dei tre percorsi fissi ( corto, medio, lungo) di orienteering possono essere scaricati liberamente dal sito del Comune di Santo Stefano e da Gambarie.info mentre la versione cartacea e’ disponibile gratuitamente presso l infopoint di Piazza Mangeruca, ha invitato i residenti e gli ospiti a cimentarsi in questa nuova divertente disciplina, “bella per tutti, ideale per le famiglie, fantastica per i bambini; ulteriore novità dell’ estate Gambarie 2024 ma sempre nel solco di natura, sport, benessere e socialità tra i nostri boschi ”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.