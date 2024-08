La previsione di Antoniozzi (FdI): “la Calabria andrà ancora meglio nel prossimo biennio”. E sulla sanità…

StrettoWeb

“La Calabria sta lavorando bene a livello di giunta regionale e questo ovviamente non significa che non vi siano criticità, perché per dare una svolta a una Regione, come è successo in altre realtà, ci vogliono almeno dieci anni di governo”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “La giunta regionale lavora bene e i grandi numeri dell’occupazione lo confermano – aggiunge Antoniozzi – e questo dipende anche dalle politiche messe in campo dal governo Meloni”.

“Devo ringraziare gli assessori Pietropaolo e Calabrese per il grande lavoro che stanno facendo – dice Antoniozzi – e tutto il gruppo consiliare regionale: la nostra coordinatrice Wanda Ferro fa fede al suo cognome e segue con grande impegno la vita del partito, i colleghi Rapani e Orsomarso sono quotidianamente al lavoro per la Calabria e il nostro europarlamentare Denis Nesci è un punto di riferimento imprescindibile”.

“Non possiamo dire che siano tutte rose e fiori perché in nessuna realtà è cosi, ma se si guarda ai risultati ottenuti dalla giunta regionale non si può non dire che il work in progress è altamente positivo e negli ultimi due anni lavoreremo ancora meglio. Concordo con il presidente Occhiuto quando dice che è giunto il tempo di fermare il commissariamento della sanità – prosegue Antoniozzi – e tornare alla ordinaria amministrazione: è una cosa che condivido e mi auguro che da novembre si possa tornare alla normalità”.

“Alle opposizioni dico che, da parlamentare, le rispetto: sono un democratico e so che il ruolo delle opposizioni deve essere quello di costruire un’alternativa ma so anche, e questo lo apprezzo, che in tante circostanze hanno votato provvedimenti della maggioranza. Sui grandi temi non bisogna dividersi e credo che su infrastrutture, lavoro, ambiente possano esserci convergenze nell’interesse supremo della Calabria”, conclude.

