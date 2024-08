Animali: M5s, ‘Salvini imbarazzante, conosce legge sparatutto della Lega?’

StrettoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Farebbe ridere se non fosse tragico. Da un lato il ministro Salvini fa un post su Facebook annunciando un progetto di legge per aumentare le pene detentive per chi maltratta o uccide gli animali. Dall’altra in commissione Agricoltura il presidente Bruzzone, esponente del suo stesso partito, firma e vuole a tutti i costi portare avanti una legge che consente di uccidere impunemente gli animali, usarli come esche vive, torturandoli quindi, utilizzare anche i visori notturni”. Così i parlamentari del M5S componenti del Comitato Pianeta 2050: Sergio Costa, coordinatore, Ilaria Fontana, Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Gisella Naturale.

“Delle due l’una: o per la Lega gli animali vanno tutelati solo se sono domestici e hanno quattro zampe, o Bruzzone ritirerà la sua proposta di legge giustamente definita Sparatutto”, concludono.

