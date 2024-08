Akademia Messina, PalaRescifina e PalaTracuzzi le sedi degli Open Day

StrettoWeb

Con l’approssimarsi degli ultimi scorci d’estate, in casa Akademia Sant’Anna tornano le giornate dedicate agli Open Day. Si tratta di iniziative rivolte ai giovani atleti sui quali si ripongono le speranze di costruire una generazione socialmente responsabile ma anche il futuro del club. Quest’anno saranno due gli impianti in cui si svolgeranno le previste attività: il “PalaRescifina e il PalaTracuzzi. E, a differenza della passata edizione, incrementato il numero delle giornate a disposizione degli interessati per alimentare la propria passione verso lo sport e il mondo della pallavolo.

“L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento di grande entusiasmo, soprattutto per le giovani atlete e atleti che si affacciano al mondo della pallavolo – ha dichiarato Nicola Cavallaro, responsabile del settore giovanile. Entrare a far parte della nostra famiglia significa non solo divertirsi, ma anche crescere in un ambiente altamente professionale e stimolante”.

“Quest’anno – ha proseguito Cavallaro – ci prepariamo a vivere la nostra terza stagione consecutiva in Serie A, un traguardo che testimonia l’impegno e la qualità del nostro lavoro. Siamo particolarmente felici di annunciare che le nostre attività inizieranno presso due delle strutture più importanti e prestigiose di Messina: il PalaRescifina, la nostra ‘casa madre’, e il PalaTracuzzi, situato nel cuore della città. Questi spazi, all’avanguardia e ben attrezzati, offriranno alle nostre atlete l’opportunità di allenarsi e crescere in contesti che rispecchiano l’alto livello della nostra Serie A”.

Aspetto fondamentale, quello della disponibilità delle palestre, che dovrebbe essere risolto nel breve volgere, in modo tale da consentire ai giovani dei vari rioni cittadini di svolgere serenamente attività sportiva, ormai universalmente riconosciuta quale elemento imprescindibile nel processo formativo degli adulti di domani.

“A breve, in attesa di autorizzazioni da parte delle Istituzioni locali – ha concluso il responsabile del settore giovanile – potremo contare su un numero ancora maggiore di palestre scolastiche distribuite strategicamente su tutto il territorio cittadino, dalla zona sud al centro, fino alla zona nord. Questa copertura capillare permetterà alle nostre atlete di allenarsi vicino casa, garantendo una presenza forte e costante in tutta la città. Invitiamo tutte le famiglie a conoscere da vicino la nostra realtà, a scoprire l’entusiasmo e la dedizione che caratterizzano ogni nostro allenamento e condividere con noi la gioia di vedere le nostre ragazze crescere, sia come atlete che come persone. Siamo pronti a iniziare una nuova stagione ricca di emozioni, sfide e successi, e vogliamo farlo insieme ai giovani e alle loro famiglie, continuando a portare alto il nome di Messina nella pallavolo italiana. Pertanto, li aspettiamo agli Open Day di Settembre”.

Chiamato a coordinare un team di allenatori esperti e giovani ma tutti qualificati, coach Pippo Donato è consapevole del significato che rivestono gli Open Day per la società, ma soprattutto per i giovani atleti: “Sento l’emozione ma anche la responsabilità di ciò che andremo a fare da qui in avanti. Personalmente, ritengo che dovremo puntare, anzitutto, a crescere giovani capaci di diventare gradualmente grandi persone, e non soltanto persone grandi, in un mondo migliore. Solo dopo, potremo pensare a costruire un settore giovanile che possa avere quantità e qualità, come si conviene ad una società che milita in un campionato come quello di A2. Speriamo di avere molto presto a disposizione le palestre perchè si possa iniziare le attività e condurle come si conviene. Sarebbe meraviglioso poter essere presenti in tutta la città”.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti:

1a settimana (PalaRescifina):

lunedì 2 e mercoledì 4 Settembre

⁠⁠dalle 15 alle 17

⁠⁠presso il PalaRescifina – campo centrale

⁠ ⁠età compresa tra i 5 e i 10 anni

martedì 3 e giovedì 5 Settembre

⁠⁠dalle 15 alle 17

⁠ ⁠presso il PalaRescifina – campo centrale

⁠età compresa tra gli 11 e i 15 anni

– mercoledì 4 Settembre

⁠ ⁠presso la palestra annessa al PalaRescifina

venerdì 6 Settembre

⁠ ⁠presso il PalaRescifina – campo centrale

⁠ ⁠dalle 15 alle 17

⁠ ⁠età compresa tra i 16 e i 24 anni

E dalla 2a settimana anche al PalaTracuzzi:

lunedì 9 e mercoledì 11 Settembre

⁠ ⁠dalle 16 alle 17e30

⁠ ⁠presso il PalaTracuzzi

⁠ ⁠età compresa tra gli 11 e i 15 anni

– giovedì 12 Settembre

⁠ ⁠dalle 14e30 alle 16

⁠ ⁠presso il PalaTracuzzi

⁠ ⁠età compresa tra i i 5 e i 10 anni

– venerdì 13 Settembre

⁠ ⁠dalle 16 alle 17e30

⁠ ⁠presso il PalaTracuzzi

⁠ ⁠età compresa tra i 5 e i 10 anni

Per le atlete non tesserate con Akademia Sant’Anna, si prega di portare al seguito il nullaosta della società di appartenenza.

