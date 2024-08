StrettoWeb

Nuovo acquisto per l’Acr Messina che disputerà il campionato di Serie C. La società di Pietro Sciotto ufficializza il ritorno in maglia biancoscudata di Damiano Lia.

Il classe 97′ ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30 giugno 2025

