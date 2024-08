Acquedolci, concerto jazz e lirica in onore di San Benedetto il Moro

StrettoWeb

Una serata di jazz e lirica ha animato il consueto appuntamento “Omaggio a Maria – concerto in onore del cinquecentenario di San Benedetto il Moro” ieri sera al castello Larcan Gravina di Acquedolci, in provincia di Messina. La direttrice artistica e soprano Felicia Bongiovanni ha aperto a dato il via al concerto con un una preghiera in musica dedicata a San Benedetto il Moro, eseguita in prima mondiale. Le parole del brano sono state scritte da Felicia Bongiovanni ed Elisabetta Righini, musicate da Maheya Collins e arrangiate dal maestro Sandro Barbieri. La serata è stata intervallata da brani musicali sacri e letture tratti dal libro “Il frate e la rosa” dello scrittore palermitano Gabriele Bonafede. Maheya Collins e Felicia Bongiovanni hanno ricevuto quest’anno il Callas Tribute Prize con le loro voci hanno emozionato il pubblico di Acquedolci.

Il sindaco della cittadina Alvaro Riolo ha dichiarato: “Siamo arrivati al quinto anno consecutivo della rassegna musicale Omaggio a Maria, quest’anno dedicata a San Benedetto il Moro del quinto centenario dalla nascita. Ma la difficoltà sta nel portare avanti la tradizione nel tempo, quindi siamo contenti di essere riusciti anche quest’anno a realizzare l’evento”. L’assessore alla cultura, Enrico Caiola, ha precisato che: “La rassegna ‘Omaggio a Maria’ fa crescere la comunità e la nostra amministrazione crede nella promozione della cultura e in particolare quest’anno la musica lirica e jazz si sono coniugate perfettamente ognuno nella propria specificità. Ricordiamo che San Benedetto è patrono dei jazzisti. Questo tipo di concerti permette alla musica lirica di farla arrivare ad un pubblico più giovane”.

“Sono onorata di continuare ad organizzare come direttrice artistica da vari anni questo concerto nella rassegna ‘Omaggio a Maria’ quest’anno dedicata al santo patrono San Benedetto il Moro, a cui sono molto legata. Sono felice di vedere un pubblico così entusiasta e attento che ci segue puntuale da tanti anni e che ha apprezzato tantissimo gli artisti di alta caratura che quest’anno si sono esibiti al Castello Larcan Gravina, interpretando le più importanti pagine del jazz come ‘Summertime’, ‘Amazing Grace’ e arie d’opera come Vissi d’Arte’, ‘Madre pietosa vergine’ e ‘Pace, pace mio Dio’, l’inedito ‘Preghiera a San Benedetto il Moro’ e brani composti da noi musicisti – ha concluso Bongiovanni- Il tutto accompagnato magistralmente dalla pianista Anna Maria Calì per la parte operistica. Sono stata molto felice di aver condiviso il concerto con il duo jazzistico d’eccezione Maheya Collins e Sandro Barbieri. Un sentito grazie all’amministrazione comunale di Acquedolci che crede e sostiene questo progetto”. In prima fila erano presenti frate Carmelo di Santa Maria di Gesù, il convento di Palermo dove ha vissuto San Benedetto il Moro, il parroco don Enzo Smriglio, i membri della confraternita di San Benedetto il Moro.

