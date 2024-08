Acciaieria Duferco in Sicilia, Tamajo: “decisa proroga della cassa integrazione ai lavoratori”

StrettoWeb

“Sono felice sia stata concessa la proroga della cassa integrazione agli operai della Duferco che così garantirà il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie in un momento di difficoltà”. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, dopo la riunione a Roma con i rappresentanti del ministero del Lavoro, della Duferco, di Sicindustria e dei sindacati, nella quale è stato deciso di prolungare la misura di sostegno per i dipendenti dell’azienda di Giammoro, nel Messinese.

“Adesso – continua l’assessore – è fondamentale continuare a investire nella formazione continua, nella trasformazione del sistema aziendale e nella specializzazione del personale, per sostenere la complessa diversificazione del business e garantire un futuro solido e sostenibile alla Duferco”. La società ha, infatti, avviato un nuovo piano industriale di riconversione del sito siderurgico che prevede un investimento di 95 milioni di euro e l’occupazione a regime di tutto il personale attualmente impiegato.

“Il piano – conclude Tamajo – non solo assicura la continuità occupazionale per il personale attuale, ma prevede anche un graduale aumento delle risorse umane in funzione della crescita dei volumi di attivi. Per il primo anno, è già stato pianificato un processo di ricollocamento del personale che sarà fondamentale per formare un organico in grado di garantire il necessario presidio di tutte le funzioni aziendali. La Regione Siciliana riconosce la rilevanza strategica della Duferco per l’economia locale e conferma la propria disponibilità a operare di concerto con l’azienda e le organizzazioni sindacali per definire e attuare politiche attive in favore dei lavoratori”.

