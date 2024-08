A Pellaro la cerimonia di consegna del Premio “Peperoncino d’oro 2024”

StrettoWeb

Domenica 18 agosto, nell’area adiacente al Palazzetto dello Sport di Pellaro (Lungomare), si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Peperoncino d’oro 2024” (saremo ospiti del Festival del Folclore organizzato dai Peddaroti). Il premio, giunto alla sua 12^ Edizione, è riservato ad associazioni e/o singoli cittadini calabresi che si sono particolarmente distinti per “capacità e onesta” professionale, culturale, artistica e impegno sociale.

Saranno insigniti del Peperoncino d’Oro 2024 (simbolica targa premio pensata per chi ha testimoniato, con la propria intraprendenza, la crescita di una Calabria “positiva”), il pasticcere Carmelo Caratozzolo, di Oppido Mamertina, distintosi per la creazione e produzione di dolci tipici locali come testimoniano le sue torte “la mamertina” all’olio d’oliva e “Il dolce dello stretto” agli agrumi di Calabria e Sicilia ; e per la prima volta nella storia del Premio, il riconoscimento andrà alla memoria di un “umile e grande” imprenditore reggino, Diego Stillitano, molto attivo anche nel campo dell’impegno sociale (tra i fondatori del gruppo alcolisti anonimi e grande cultore della ricerca e conservazione storica, agricola e artigianale calabrese).

Negli anni precedenti i Peperoncini d’oro sono andati al magistrato Nicola Gratteri, al giornalista Pino Toscano, al portale Calabresi.net, a don Pino De Masi, alla Coop. La valle del marro, al Progetto “Policoro”, alla Confesercenti SOS Impresa, ai giornalisti Andrea Ripepi e Michele Albanese, alla gelateria Fantasia, al Parco Ecolandia, all’ambulatorio di medicina solidale ACE, ai ristoratori Marcello Manti e Giovanni Cavallaro, alla Piccola Opera Papa Giovanni, al pasticcere Angelo Musolino, allo scrittore Giuseppe Laganà, all’azienda agricola Giuseppe Ursino , all’impresa commerciale ‘A putia i Limitri, alla professoressa Consolata Maria Franco, alla pittrice Katia Biondo e al tecnologo alimentare Antonio Paolillo. Nelle foto da sinistra, Carmelo Caratozzolo e Diego Stillitano.

