A Jonadi la presentazione del libro “La bambina ed il suo coraggio”

Tutto pronto per la presentazione del libro “La bambina ed il suo coraggio” di Maria Grazia Bova. L’evento avrà luogo Venerdì 30 Agosto 2024 alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto Per la Famiglia sez.278 in Via Orazio Falduti Snc (Parcheggio Trony) a Jonadi (VV). L’evento, organizzato nell’ambito del progetto LUMINA, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedrà la partecipazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Antonio Marziale.

Il libro tratta una tematica delicata e potente, narrando una storia vera di abusi e vittorie. Si concentra sul coraggio di una bambina nel superare esperienze traumatiche, offrendo un messaggio di speranza e resilienza. Questo evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come gli abusi sui minori e l’importanza di fornire supporto e ascolto alle vittime.

