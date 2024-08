10 anni di Officina dell’Arte, l’emozione di Peppe Piromalli. Che annuncia nuove sorprese

StrettoWeb

“Cari amici e compagni di viaggio, oggi, con il cuore colmo di emozione, voglio condividere con voi un momento che per me, e per tutti noi dell’Officina dell’Arte, è davvero speciale. Sono passati 10 anni da quando abbiamo intrapreso questa meravigliosa avventura insieme. Dieci anni di risate, di emozioni condivise, di applausi che risuonano ancora nelle nostre menti e nei nostri cuori”. Così il direttore artistico dell’Officina dell’arte Peppe Piromalli parla al pubblico che ringrazia per il sostegno, la fiducia, l’affetto dimostrato e, ad ogni spettatore, promette nuove sorprese.

“In occasione di questo anniversario, abbiamo deciso di dare un piccolo “ritocco” alla nostra campagna abbonamenti e ai biglietti, un gesto nato dal desiderio di ringraziarvi per tutto l’affetto che ci avete donato in questi anni. Abbiamo preparato per voi 14 spettacoli, di cui 10 compongono un abbonamento che, con immenso piacere, vi offriamo a un costo ridotto rispetto allo scorso anno. I restanti 4 spettacoli fuori abbonamento avranno prezzi che rimangono nella media nazionale, se non addirittura al di sotto, perché il nostro desiderio più grande è che il teatro sia un’esperienza accessibile a tutti”.

“Abbiamo cercato di uniformare i prezzi dei singoli biglietti, rendendoli più accessibili, per permettere a chiunque di unirsi a noi in questa celebrazione. Perché questa festa, che segna i nostri 10 anni, è in realtà la vostra festa. Una festa che celebriamo insieme, uniti dalla passione per il teatro, dalla voglia di emozionarci ancora una volta, sotto quelle luci che illuminano il nostro palco. Vi aspetto in teatro, con lo stesso amore e la stessa passione che ci ha accompagnato in questo viaggio, lungo un decennio. Con tutto il nostro affetto, Peppe Piromalli”.

