Zaia governatore più amato dai social, sul podio anche Fedriga e Bonaccini: ecco la top 10

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Luca Zaia è il governatore più apprezzato sui social network, con un sentiment positivo del 60,20%. A seguire Massimiliano Fedriga con il 59,16% e Stefano Bonaccini con il 57,29%. È quanto emerge dallo studio elaborato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

La top ten prosegue con Eugenio Giani al quarto posto con il 57,15% di sentiment positivo, Vincenzo De Luca al quinto con il 55,30%, Vito Bardi al sesto con il 52,20, Alessandra Todde al settimo con il 49,15%, Roberto Occhiuto all?ottavo con il 48,39%, Francesco Acquaroli con il 45,01% e Marco Marsilio con il 44,92%.

Lo studio è stato condotto prendendo in esame le conversazioni social su Facebook, Instagram e X tra l?11 e il 18 luglio 2024.

