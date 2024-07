Villafranca Tirrena, tutto pronto per il corteo di protesta dei lavoratori precari e Asu

StrettoWeb

Partirà lunedì 22, dall’aula consiliare del palazzo municipale di Villafranca Tirrena, il corteo dei lavoratori precari e Asu in attesa di stabilizzazioni del comune tirrenico. La protesta, organizzata dalla Cisl Fp Messina attraverserà Via Don Luigi Sturzo, a partire dal civico 3, Via Dante, la SS.113, Via S. Quasimodo, Via G. Martino, Via Principe di Castelnuovo, SS.113 e ritorno in Via Don Luigi Sturzo, sede del palazzo municipale per tutta la durata della manifestazione ed in particolare, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa, è stata vietata la sosta con rimozione coatta nella Via D. L. Sturzo – davanti al Palazzo Municipale – e nel tratto di Via Dante, ambo i lati, compreso tra la Via Don Luigi Sturzo e la SS113.

“Alla vigilia del corteo non vi è ancora alcuna certezza sulla sorte di questi lavoratori – spiegano il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri e il responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto – La legge ci fornisce oggi uno strumento unico e irripetibile, la possibilità di assumere tutto il personale precario contrattista e ASU in deroga a tutti i vincoli imposti dalla dotazione organica e a quelli contabili e assunzionali. Non coglierla non solo ci espone al serio rischio di lasciare in mezzo alla strada decine di famiglie, ma anche di arrecare un gravissimo pregiudizio all’ente che in questi anni si è retto sul sacrificio di questi lavoratori e alla cittadinanza tutta. Per tale ragione – concludono Bicchieri e Giliberto – la Cisl Fp di Messina, invita tutti i cittadini, le associazioni laiche e religiose, i lavoratori coinvolti e non dalla criticità, tutti coloro che la pensano come noi e vorranno metterci la faccia, a prendere parte al corteo – manifestazione che si terrà a Villafranca Tirrena giorno 22 alle ore 10 con partenza dal palazzo comunale”.

Hanno già dato la loro adesione il circolo “Castelbuono” del Movimento Cristiano Lavoratori, le associazioni “Villafranca Giovane”, “Bauso Project”, “Orizzonte Comune” e il Movimento Politico Culturale “Vivere Villafranca 2.0”.

