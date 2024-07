Al via TOURism 2024, l’iniziativa Filcams CGIL Calabria tra i luoghi del turismo

StrettoWeb

Un percorso a tappe che partirà dal pomeriggio del 25 luglio e terminerà il primo di agosto, un caravan carico di materiali informativi e gadget della campagna turismo, con l’immancabile banchetto per la raccolta firme e soprattutto voglia di raggiungere tantissimi cittadini e lavoratori che operano nel settore.

La Filcams CGIL Calabria annuncia con soddisfazione l’avvio del TOURism 2024, un’iniziativa di carattere regionale che vedrà impegnati i dirigenti della categoria in più appuntamenti. A partire dal Kalabria Eco Fest di Polia nel vibonese dove il Segretario Generale Giuseppe Valentino interverrà in un simposio sull’ecoturismo, proseguendo poi per Serra San Bruno, Isola Capo Rizzuto, Gioia Tauro e Soverato dove si terranno iniziative pubbliche sul turismo e saranno raccolte le firme per promuovere il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata.

Un viaggio impegnativo che vedrà il sindacato in strada giorno e notte per una settimana in un viaggio di racconto, ma anche di ascolto e visione, di quelle che sono le condizioni reali del turismo calabrese al di là del marketing e della propaganda che finora, a nostro avviso, ha fatto solo male alla regione.

Turismo SottoSopra ed A muzzo sono i pilastri della campagna indirizzata a chi lavora nel settore turistico in Calabria. Campagne di sensibilizzazione ed informative su quelli che sono i problemi e le difficoltà del settore: contratti pirata, lavoro nero, turni massacranti, salari bassi, mancanza di sicurezza. A tutto questo la Filcams CGIL Calabria reagisce con nuove iniziative per attirare l’attenzione su questi temi mantenendo aperta la strada del confronto necessario con la Regione Calabria a partire dal neo-assessore al settore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.