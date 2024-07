Il ventaglio donato a Ignazio La Russa realizzato da un’artista dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

StrettoWeb

Quest’anno, il tradizionale ventaglio donato dalla stampa parlamentare al presidente del Senato Ignazio La Russa ha assunto una forma del tutto inedita e sostenibile. L’opera è stata realizzata da Daniela De Paula, giovane artista emergente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ed è un esempio tangibile di come l’arte possa essere strumento di sostenibilità e innovazione. Il ventaglio è una maglia composta da 450 linguette di vecchie lattine d’alluminio, raccolte per strada.

Le parole della giovane De Paula

“Volevo dare una seconda vita a ciò che è considerato uno scarto. Avevo visto tantissime lattine buttate, e ho pensato che magari avrei potuto utilizzare questi materiali di scarto in un modo artistico. Quindi ho recuperato tutto al mare o per strada o in qualche locale, poi ho utilizzato questi materiali intrecciando una maglia e dandole la forma del ventaglio – afferma la giovane artista – Questo progetto non è solo un omaggio alla tradizione, ma anche una riflessione profonda sulla sostenibilità e sull’importanza del riciclo. La scelta di utilizzare linguette di lattine, spesso considerate rifiuti insignificanti, per creare un’opera d’arte, dimostra come l’arte possa trasformare materiali di scarto in qualcosa di prezioso e significativo”.

Il significato

L’accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si conferma così un luogo dove la creatività dei giovani trova espressione e valorizzazione, dove i talenti vengono coltivati e incoraggiati a esplorare nuove frontiere artistiche. Daniela De Paula, con il suo ventaglio, rappresenta l’essenza stessa di questa istituzione: un crogiolo di idee innovative e di sensibilità contemporanea.

In un mondo sempre più attento alle tematiche ecologiche, il gesto di Daniela e la formazione che ha ricevuto all’accademia di Belle Arti assumono un valore ancora più rilevante. Dimostrano che le istituzioni educative possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere la sostenibilità e l’innovazione attraverso l’arte e la creatività. Il ventaglio donato a La Russa non è dunque, solo un simbolo di cortesia e rispetto, ma anche un simbolo di un nuovo modo di vedere il mondo: un mondo dove il talento e la creatività dei giovani possono fare la differenza, trasformando i rifiuti in arte e gli scarti in bellezza.

